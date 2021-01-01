Портфолио
Наши фишки
Мы готовы предложить каждому клиенту возможность получить по-настоящему неповторимый выполненный заказ любой сложности с авторским и уникальным дизайном.
Мы стараемся четко понять, чего хочет заказчик. Посмотреть на готовый продукт его глазами и постараться воплотить их в жизнь как можно точнее!
Мы не останавливаемся на достигнутом и каждый день приобретаем новые знания. Мы воплотим в жизнь любые ваши пожелания.
Как известно, хорошая команда – это половина успеха. У нас каждый сотрудник придёт на помощь своему коллеге, и поэтому не возникает никаких разногласий, заказы выполняются быстро и качественно.
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Мы готовы предложить каждому клиенту возможность получить по-настоящему неповторимый веб-ресурс любой сложности с авторским дизайном. И создадим удобную систему управления вашим веб-ресурсом.
От внешнего вида рекламы зависит очень многое. Вы можете быть абсолютно уверенными в том, что разработанная нами реклама будет выглядеть по-настоящему привлекательно и необычно.
От первых двух факторов непосредственно зависит и прибыль. Делая заказ именно у нас, вы можете быть уверенны, что наша работа принесет Вам немалую прибыль.
Company earthlydietitian
Company
Charity Found Earthlydietitian
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результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
150заходов
было сделано
- Разработка дизайна на основе пожеланий клиента
- Вёрстка дизайн-макетов
- Подключение системы управления сайтом (CMS)
- Наполнение сайта
- Тестирование
- Публикация на хостинге
Гуль Натали
Директор
Рекрутинговое агентство Globalstaff
Рекрутинговое агентство GlobalStaff занимается подбором и обучением персонала различного уровня подготовки и в любой сфере деятельности. Проводим оценку работы сотрудников. С нами вы получите гарантированный результат. Работаем по всей Украине.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
1100заходов
было сделано
- Полноценная разработка сайта и адаптивной версии
- Проработка семантического ядра
- Сделали структуру услуг в соответствии с СЯ
- Написание SEO оптимизированного контента
- Создание посадочких страниц
- Оптимизация метаданных
- Оптимизация заголовков сайта
- Внутренняя перелинковка проекта
- Создали страницу «Блог» для внутреннего контент маркетинга
- Активно ведется внешняя оптимизация и контекстное продвижение
Сорочан Виталий
АДВОКАТ
Автоюрист - Эффективная помощь автоюриста по ДТП
Цель проекта АвтоЮрист - генерирование знаний и опыта лучших адвокатов, юристов, экспертов и оценщиков, а также аварийных комиссаров, за плечами которых многолетний успешный опыт участия в делах, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, нарушением правил дорожного движения, взыскания убытков, в том числе страховых возмещений. Оказание профессиональной и доступной помощи в решении проблем, с которыми Вы столкнулись на дороге - наша миссия.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
1278заходов
было сделано
- Разработка адаптивных дизайн-макетов сайта
- Адаптивная верстка дизайн-макетов главной и внутренних страниц сайта и шаблона рассылки
- Подключение системы управления сайтом (CMS) и программные доработки
- Настройка и наполнение сайта информацией по присланным материалам
- Размещение сайта на постоянном хостинге
- SEO продвиежние проекта
Меженская Каролина
Частный нотариус
Частный нотариус Каролина Меженская
Нотариальная фирма, предоставляет весь спектр нотариальных услуг.
результат в цифрах
Было
500заходов
Стало
3338заходов
было сделано
- Составили семантическое ядро на максимальное число запросов
- Провели оптимизацию контента и мета-тегов под СЯ.
- Сделали блок для новых услуг и акционных предложений.
- Ведется активное ссылочное продвижение и контекстная реклама.
Грибова Анна Евгеньевна
Нотариус
Частный нотариус Анна Грибова
Предлагая Клиентам нотариальные услуги, частный нотариус Грибова Анна Евгеньевна дает гарантии их качества и законности. Каждый клиент может рассчитывать на:
- Консультацию по предоставляемой услуге.
- Комфортный офис.
- Законность и качество.
- Экономия времени и средств.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
324заходов
было сделано
- Разработка макетов на основе пожеланий клиента
- Верстка адаптивного дизайна
- Подключение системы управления сайтом (CMS)
- Программирование функциональных доработок
- Наполнение сайта информацией
- Размещение сайта на постоянном хостинге
- Внешнее продвижение проекта в региональных тематических площадках
Бондарь Дарья Владимировна
Руководитель общественной приемной
Общественная организация «Право и защита Васильковщины»
Общественная организация «ПРАВО И ЗАЩИТА Васильковщина» действует с целью защиты и обеспечения прав, свобод, законных интересов членов организации (социальных, творческих, возрастных, экономических, национально-культурных).
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
146заходов
было сделано
- Анализ рынка;
- Разработка и создание прототипов для сайта;
- Разработка и создание дизайна для сайта;
- Проектирование раздела «Деятельность»;
- Проектирование раздела «Организация»;
- Проектирование раздела «Новости»;
- Проектирование страниц «Партнеры», «Видео» и др.;
- Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
- Программирование;
- Адаптация сайта под разные устройства;
- Тестирование функционала, юзабилити.
- Публикация на хостинге;
- Контент-менеджмент сайта.
Анатолий
Менеджер проекта
Furkan Defense
- Прямые контракты с госпредприятиями, которые являются производителями.
- Компания представляет по доверенности интересы оборонных предприятий.
- Следовательно можем обеспечить наилучшие сроки, качество и предсказуемость.
- Компания обеспечивает нужды министерств оборон, силовых ведомств.
- Есть совместное производство с миноборонпромом Е .
- Представлены физическими офисами по всем основным регионам мира.
- Самые сжатые сроки поставки, возможности работать по большим объемам.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
212заходов
было сделано
Разработка и создание прототипов для сайта;
Разработка и создание дизайна для сайта;
Проектирование разделов
Проектирование страниц связи и контакты
Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
Программирование;
Адаптация сайта под разные устройства;
Тестирование функционала, юзабилити.
Анна Баклан
Руководитель Юридичего объединения
СтройТендерКонсалт
Юридические услуги сопровождения в сфере недвижимости:
• Узаконивание самовольного строительства;
• Разрешение на строительство;
• Покупка компании со строительной лицензией;
• Разрешение на начало строительных работ;
• Проверка юридической «чистоты» объекта недвижимости;
• Госакт на земельный участок;
• Получение кадастрового плана;
• Оформление строительного паспорта;
• Изменение функционального назначения нежилых помещений.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
600заходов
было сделано
- Анализ рынка;
- Подбор готового дизайна;
- Адаптация макета к корпоративному цвету;
- Верстка анимированных элементов и форм;
- Программные доработки;
- Адаптация сайта под разные устройства;
- Тестирование функционала, юзабилити;
- Ведеться SEO продвижение
Степаненко Максим
Директор юридической компании «Легал Солюшнз»
Легал Солюшнз
Юридическая компания «Легал Солюшнз» оказываем комплексные юридические услуги малому, среднему и крупному бизнесу на территории Украины.
результат в цифрах
Было
330заходов
Стало
2500заходов
было сделано
- Доработали структуру сайта и заголовки (H1-H4) в соответствии с СЯ.
- Оптимизировали текста и написали уникальные мета теги.
- Провели перелинковку.
- Дали начало внутренней оптимизации для постепенного выхода сайта в Топ 10 по ключевим запросам.
Туманов Владислав
Руководитель отдела, старший юрист по делам банкротства
Likvidus
«Ликвидус» - юридическая компания, ее деятельность направлена на проведении процедуры банкротства и ликвидации компаний
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
490заходов
было сделано
- Собрали СЯ.
- Провели оптимизацию текстов.
- Написали уникальные мета-теги.
- Ведется внешняя оптимизация и продвижение контекстной рекламой.
Титаренко Евгений
Зам. Директора фирмы Назад.ин.юа
Кейс Назад.ин.юа
Юридическая фирма Назад.ин.юа занимается вопросами любой сложности, связанные с переносом бизнеса из Крыма в Украину.
результат в цифрах
Было
70заходов
Стало
3200заходов
было сделано
- Сбор и постоянное обновление СЯ.
- Сделали оптимизация уникальных текстов под ключевые запросы.
- Добавили страницу «Справка» для сбора трафика, которого можно конвертировать в клиентов.
- Сделали меню справа от текстов для удобного перемещения между страницами.
- Ведется продвижение путем естественных ссылок за счет полезного контента.
- Так же используем контекстную рекламу.
Виктория Старовойтова
Мастер Эксперт и преподаватель авторских программ по маникюру, педикюру и моделированию ногтей.
Международная школа – студия ногтевой эстетики и подологии Виктории Старовойтовой
Международная школа - студия ногтевой эстетики и подологии Виктории Старовойтовой - это профессионалы , которые успешно практикуют на рынке nail - индустрии с 2008 года не только в Украине но и за ее пределами. Сотни учеников и тысячи довольных клиентов.
Теоретические и практические знания которыми мы владеем не оставят вас равнодушными. Скорость и качество - наш конек. Наш девиз - делай все с любовью!
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
182заходов
было сделано
- Анализ рынка;
- Разработка и создание прототипов для сайта;
- Разработка и создание дизайна для сайта;
- Проектирование раздела «Услуги»;
- Проектирование раздела «Каталог товаров»;
- Проектирование «Карточки товара»;
- Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
- Программирование;
- Адаптация сайта под разные устройства;
- Тестирование функционала, юзабилити.
Маркетинговая стратегия мототакси в Стамбуле
результат в цифрах
Было
60заходов
Стало
3800заходов
было сделано
Гордиюк Наталия Петровна
Директор Міжнародного благодійного фонду «ПАРЕА»
Благотворительный фонд Пареа
Разработка корпоративного сайта для компании «Parea». Главные цели реализации проекта и пожелания клиента: увеличение узнаваемости компании, привлечение новых клиентов, максимально задержать потенциальных клиентов на сайте. Реализованы разделы с максимально предоставляющие деятельность фонда, контактная информация с функцией «Обратной связи». Отдельно разработаны и внедрены иконки.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
72заходов
было сделано
- Анализ рынка;
- Разработка и создание прототипов для сайта;
- Разработка и создание дизайна для сайта;
- Проектирование раздела «Услуги»;
- Проектирование раздела «Каталог товаров»;
- Проектирование «Карточки товара»;
- Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
- Программирование;
- Адаптация сайта под разные устройства;
- Тестирование функционала, юзабилити.
Алексей
Ukraine for all
Ukraine for all – это масштабный инфраструктурный проект, который направлен на развитие бизнеса Украины в международной среде путем позитивного имиджа.
Компания работает таки образом, чтобы иностранные граждане, узнавшие об Украине, питали только позитивное отношение и хотели сотрудничать с этой страной.
Проект включает те сферы, в которых Украина является более выгодной и интересной для представителей из других стран.
Направления: для инвесторов, бизнесменов, студентов, туристов, для тех, кто ищет свою половину, для всех желающих.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
600заходов
было сделано
Натали
Директор
Интернет-магазин Fairy Chest
Авторские украшения ручной работы
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
500заходов
было сделано
- Анализ рынка;
- Разработка и создание прототипов для сайта;
- Разработка и создание дизайна для сайта;
- Проектирование раздела «Каталог товаров»;
- Проектирование «Карточки товара»;
- Проектирование «Корзины»;
- Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
- Программирование;
- Подключение системы оплаты;
- Адаптация сайта под разные устройства;
- Тестирование функционала, юзабилити.
Михаил
Менеджер проекта
"Zimmerstec" - Тепловые счетчики
«ЗИММЕРСТЕК» - производит энергоэффективное оборудование для учета и регулирования тепловой энергии и воды Надежное решение для точного учета теплоэнергии.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
80заходов
было сделано
- Разработка и создание прототипов для сайта;
- Разработка и создание дизайна для сайта;
- Разработали процесс обратной связь с клиентами;
- Реализовали быструю навигацию по страницам;
- Сделали сайт доступным на 3-х языках;
- Обеспечить высокий уровень SEO оптимизации сайта;
- Проводили экспертный копирайт для посадочных страниц;
- Создать админ панель для управления сайтом заказчику и менеджеров;
- Адаптировали сайт под разные устройства;
- Проводили тестирование функционала, юзабилити.
Максим
Force Solutions
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
38заходов
было сделано
- Анализ рынка;
- Разработка и создание прототипов для сайта;
- Разработка и создание дизайна для сайта;
- Проектирование разделов «Услуг»;
- Проектирование «Страницы услуги»;
- Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
- Программирование;
- Адаптация сайта под разные устройства;
- Тестирование функционала, юзабилити.
Сонько Алексей
Партнер Экспресс юрист, Старший юрист
Экспресс юрист
Юридическая фирма «Экспресс юрист» специализируется на широком спектре юридических услуг, в сфере регистрации, перерегистрации, ликвидации юридических и физических лиц предпринимателей
результат в цифрах
Было
50заходов
Стало
1120заходов
было сделано
- Собрали семантическое ядро, оптимизировали под него заголовки и мета-теги
- Сделали рерайт текстов под СЯ.
- Сделали ссылки на сопутствующие услуги для удобства перемещения по сайту.
- Внедрили блок акционные предложения.
Довгань Елена
Директор по развитию и связях с общественностью
Кейс - Ilove Dnipro
Новостной сайт города Днепр, освещает деятельность общественной организации.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
425заходов
было сделано
- Поставили видео с города Днепр в фон.
- Сделали блок для сбора мейлов и настроили дальнейшую рассылку новостей.
- Составляли СЯ и делали оптимизацию под каждую новость для максимальной релевантности.
- Создали группы в соц. сетях. Vk Facebook G+
Марина
Менеджер
ООО Barrister. SEO продвижение услуги
результат в цифрах
Было
13заходов
Стало
389заходов
было сделано
Гришко Андрей
Директор Dental Clinic, главный врач.
Dental clinic
Dental Clinic – стоматологическая клиника. Зарекомендовала себя благодаря профессионализму и наивысшим стандартам качества, предоставляемых услуг.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
150заходов
было сделано
- Придумали уникальный дизайн и структуру сайта.
- Внедрили блок "регистратура онлайн".
- Оптимизирован контент и добавлены уникальные мета-теги.
Кулиш Ростислав
Управляющий партнер Кей Солюшнз
Кей Солюшнз - Бухгалтерской компания
Кей Солюшнз бухгалтерская фирма, специализирующаяся на бухгалтерских услугах и различном консалтинге для бизнеса
результат в цифрах
Было
10заходов
Стало
300заходов
было сделано
- Придумали уникальный дизайн, цветовую гаму по законам юзабилити.
- Собрали обширное семантическое ядро, которое включило более 400 запросов.
- Сделали структуру услуг в соответствии с СЯ.
- Дали ТЗ копирайтерам и рерайтерам на написание уникальных и полезных текстов.
- Сделали мобильную версию сайта.
Мария Кравченко
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ "PREMIUM ESTATE"
Агентство недвижимости Premium Estate
Агентство недвижимости «PREMIUM ESTATE» ориентирована для застройщиков-инвесторов, для клиентов и риелторов на территории Украины.
результат в цифрах
Было
0заходов
Стало
1460заходов
было сделано
- Полноценная разработка сайта
- Проработка пула запросов
- Написание SEO оптимизированного контента
- Оптимизация заголовков сайта
- Оптимизация метаданных
- SEO продвижение бренда (тематические площадки, региональный краудмаркетинг)
GCM
Global Creative Masters
GCM - global creative masters - нетворк учителей, лидеров по специализациям в бьюти отрасли; международная система подтверждения квалификации и рейтингования мастеров; поиск и аккредитация учителей, наставников, тренеров; онлайн-университет, с лучшими наставниками бьюти отрасли.
Основная задача при разработке сайта — создать максимально удобный сайт в нетворк учителей в бьюти отрасли. Весь контент должен быть упакован в современный дизайн с анимированными элементами.
Для удобства пользователей была выбрана адаптивная, кроссбаузерная верстка для последних версий браузеров — Chrome, Firefox, Opera, IE, Safari. Высокие показатели скорости загрузки сайта по Google page speed.
результат в цифрах
Было
заходов
Стало
заходов
было сделано
- Анализ рынка;
- Разработка и создание прототипов для сайта;
- Разработка и создание дизайна для сайта;
- Разработка и создание дизайна личных кабинетов для Мастеров и Учеников;
- Проектирование раздела "Мастер"
- Проектирование раздела "Ученик"
- Проектирование «Карточки урока»;
- Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
- Программирование;
- Адаптация сайта под разные устройства;
- Тестирование функционала, юзабилити.
- Реализация быстрой навигации по страницам;
- Обеспечить высокий уровень SEO оптимизации сайта;
- Разработка админ панели для управления уроками.
Кравец Николай
Партнер фирмы Банкрот
Кейс Банкрут Правовой центр
Банкрут Правовой центр – юридическая фирма узкой специализации, занимающийся вопросами банкротства
результат в цифрах
Было
30заходов
Стало
440заходов
было сделано
- Собрали СЯ по теме банкротство, нашли все НЧ запросы для привлечения максимального трафика.
- Сделали оптимизация контента под СЯ.
- Создали страницу «Блог» для внутреннего контент маркетинга.
- Перераспределили вес всех страниц на главную.
- Активно ведется внешняя оптимизация и контекстное продвижение.
Степаненко Максим
Директор CrystalTax
CrystalTax
Юридическая компания «CrystalTax» помогает открыть офшор в любой зоне, которая будет максимально выгодной для клиента
результат в цифрах
Было
50заходов
Стало
400заходов
было сделано
- Придумали уникальный дизайн и структуру сайта.
- Внедрили блок сравнения офшоров.
- Было составлено обширное семантическое ядро.
- Оптимизирован контент и добавлены уникальные мета-теги.
- Произведена перелинковка.
- Проведена грамотная внешняя оптимизация что позволило выйти в Топы по основным поисковым запросам.
Каминская Виктория
Директор фирмы Купить ООО
Кейс "Купить ООО"
Купить ООО - фирма узкой специализации, является одним из лидеров по продаже готовых компаний.
результат в цифрах
Было
13заходов
Стало
601заходов
было сделано
- Расширили семантическое ядро сайта добавив несколько страниц.
- Добавили страницу «Акции».
- Сделали удобный слайдер на главной для просмотра актуальных предложений.
- Сделали исходящие ссылки на сайты партнеров.
- Подключили контекст продвижение.
Ткачук Иван
Директор, юрист.
Закон Львов
Юридическая фирма «Юрист Львів» специализирующаяся на предоставление юридических услуг в западном регионе Украины.
результат в цифрах
Было
200заходов
Стало
1802заходов
было сделано
- Собрали НС СЧ ВЧ запросы, разделили их на страницы и оптимизировали контент по них.
- Написали продающие уникальные снипеты для каждой услуги.
- Перенесли вес на главную страницу сайта.
- Используем внешний контент маркетинг для выхода сайта в Топ.
- Размещение ссылок на качественных тематических ресурсах.
Маркетинговая компания MMIX
На сегодняшний день продвижение бизнеса, рост заказов и продаж невозможны без присутствия компании в Сети. Развитие компании в онлайне обязательно предполагает использование целого комплекса инструментов, таких как SMM, SEO, контекстная реклама в поисковиках и на баннерах, аналитика, адаптация сайтов под мобильные устройства и так далее.
Разумеется, для этого должен быть собственно сайт. Если у вашей компании его все еще нет, вы можете заказать эту услугу у нас – вместе с набором работ по созданию и продвижению вашего интернет-магазина, ресурса для инфобизнеса либо продвижения разного плана услуг.
В набор услуг компании "Marketing Mix - Агентство интернет маркетинга" входят:
- Разработка, дизайн сайтов и приложений
- Аудит электронных ресурсов
- Поддержка сайтов
- Контент-маркетинг
- Продвижение в поисковых системах
- Контекстная реклама
- Е-mail-маркетинг
- Social Media Marketing, в том числе проведение рекламных кампаний, цель которых привлечь новых клиентов
- Бизнес-планирование
- Медийная реклама
- Анализ сайтов конкурентов
Помимо продвижения в Интернете мы предлагаем такие услуги, как анализ маркетинговой деятельности компании, маркетинговый аудит компании, размещение рекламы в печатных изданиях и на телевидении, и радио, продвижение с помощью ивентов, средств наружной рекламы.
Кроме того, предоставляем поддержку в проведении маркетинговых кампаний.
Маркетинговая кампания – это комплекс мероприятий, которые проводятся с целью привлечь внимание целевой аудитории к товару, услуге или событию.
Выгоды от заказа услуг маркетинг-компании Marketing Mix
Комплексный Маркетинг Микс сделает ваш бренд более узнаваемым, повысит лояльность среди целевой аудитории.
Сотрудничая с нами, вы получите:
- Узнаваемость вашей компании на рынке и уважение к ней клиентов
- Увеличение продаж, рост количества заказов
- Возможность анализировать действия целевой аудитории и находить новые пути к ее привлечению
- Постоянную коммуникацию с клиентами
- Позиционирование вашей компании как эксперта в определенной сфере деятельности
Почему стоит выбирать "Marketing Mix - маркетинговое агентство"
Наша маркетинговая компания "Маркетинг Микс" – это команда профессионалов, которая может предложить клиентам комплексные решения в сфере маркетинга: от создания сайта и стратегии до продвижения и поддержки вашего бизнеса.
Специалисты "Marketing Mix - Маркетинг агентство полного цикла" постоянно совершенствуют свои знания, поэтому мы в курсе всех тенденций в сфере маркетинга и можем предложить наиболее эффективные способы продвижения.
Если вы ищете маркетинговую компанию в Киеве или другом городе Украины (Днепр, Житомир, Николаев, Харьков) – обращайтесь к нам. Звоните по телефону или заполняйте форму обратной связи.
Мы выведем ваш бизнес на новый уровень и поможем увеличить ваши доходы:
- Создание сайтов с нуля под ключ: имиджевый, корпоративный, мультимедийный, посадочных страниц, интернет магазина под ключ, прототип сайта, редизайн, разработка индивидуального дизайна сайта, доработка сайтов, сайты на modx, сайт визитка, сайт отеля.
- Разработка сайтов по регионам: Киев, Днепропетровск, Запорожье, Николаев, Сумы, Полтава
- Другие категории услуг: копирайт для сайта, раскрутка сайта в топ 10, разработка маркетинговых стратегий, настройка мерчант центра, продвижение гугл мой бизнес, построение отдела продаж с нуля.
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