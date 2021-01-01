Global Creative Masters

GCM - global creative masters - нетворк учителей, лидеров по специализациям в бьюти отрасли; международная система подтверждения квалификации и рейтингования мастеров; поиск и аккредитация учителей, наставников, тренеров; онлайн-университет, с лучшими наставниками бьюти отрасли.

Основная задача при разработке сайта — создать максимально удобный сайт в нетворк учителей в бьюти отрасли. Весь контент должен быть упакован в современный дизайн с анимированными элементами.

Для удобства пользователей была выбрана адаптивная, кроссбаузерная верстка для последних версий браузеров — Chrome, Firefox, Opera, IE, Safari. Высокие показатели скорости загрузки сайта по Google page speed.