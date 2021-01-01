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Маркетинговая Студия

Все виды маркетинга в интернете

MIX-MARKETING

Мы команда профессионалов, которая предлагает высококачественные и инновационные решения в сфере маркетинга. Мы можем предложить индивидуальное, комплексное маркетинговое сопровождение для Вашего бизнеса, чтобы достичь максимального эффекта.

Разрабатываем

Маркетинг Микс имеет многолетний опыт в разработке объектов для достижения маркетинговых целей. Начиная от сайтов любой сложность и заканчивая бигбордами, наша команда предоставит лучшее решение Ваших задач.

Продвигаем

Мы имеем практический опыт различного маркетингового продвижения, и мы его постоянно дополняем и совершенствуем, идя в ногу со временем. В зависимости от Ваших целей и специфики проекта предложим самый эффективный метод рекламы.

Поддерживаем

Сайт был сдан, Вы уже собрались открывать шампанское? «Остановитесь», это еще не все, его надо наполнить уникальным и полезным контентом, а мы знаем, как это качественно сделать! У нас есть проверенные копирайтеры, рерайтеры и контенщики, которые выполнят эту задачу на высоком уровне.

Развиваем

Наши маркетологи постоянно учатся и совершенствуют свои знания и навыки в области маркетинга. Потому мы знаем, как вывести Ваш бизнес на новый уровень, на новый доход! Проведем маркетинговый консалтинг и составим стратегии развития Вашей компании.

Ваш бизнес растет

Вы можете быть уверены, сотрудничество с нами даст свой результат, в зависимости от Ваших целей и потребностей. Мы используем только действенные и эффективные методы и стратегии, которые помогут вдохнуть Вашему бизнесу с полной силой и дадут толчок вперед!

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Портфолио

Global Creative Masters
Global Creative Masters
Онлайн-университет бьюти-индустрии
Charity Found Earthlydietitian
Charity Found Earthlydietitian
Furkan Defense
Furkan Defense
Интернет-магазин Fairy Chest
Интернет-магазин Fairy Chest
Легал Солюшнз
Легал Солюшнз
Благотворительный фонд Пареа
Благотворительный фонд Пареа
Агентство недвижимости Premium Estate
Агентство недвижимости Premium Estate
Рекрутинговое агентство Globalstaff
Рекрутинговое агентство Globalstaff
Общественная организация «Право и защита Васильковщины»
Общественная организация «Право и защита Васильковщины»
Международная школа – студия ногтевой эстетики и подологии Виктории Старовойтовой
Международная школа – студия ногтевой эстетики и подологии Виктории Старовойтовой
Cтудия ногтевой эстетики
Ukraine for all
Ukraine for all
Компания работает таким образом, что иностранные граждане, которые узнают об Украине, имеют только позитивное отношение и хотят сотрудничать с этой страной.Проект включает в себя те сферы, в которых Украина выгоднее и интереснее для представителей…
Маркетинговая стратегия мототакси в Стамбуле
Маркетинговая стратегия мототакси в Стамбуле
Разработка маркетинговой стратегии мототакси в Стамбуле Маркетинговая стратегия мототакси в Стамбуле  
СтройТендерКонсалт
СтройТендерКонсалт
Force Solutions
Force Solutions
Кей Солюшнз - Бухгалтерской компания
Кей Солюшнз - Бухгалтерской компания
Автоюрист - Эффективная помощь автоюриста по ДТП
Автоюрист - Эффективная помощь автоюриста по ДТП
"Zimmerstec" - Тепловые счетчики
Частный нотариус Каролина Меженская
Частный нотариус Каролина Меженская
Dental clinic
Dental clinic
Частный нотариус Анна Грибова
Частный нотариус Анна Грибова
Закон Львов
Закон Львов
CrystalTax
CrystalTax
ООО Barrister. SEO продвижение услуги
ООО Barrister. SEO продвижение услуги
Услуга: Юридический адрес в Киеве
Кейс - Ilove Dnipro
Кейс - Ilove Dnipro
Кейс Банкрут Правовой центр
Кейс Банкрут Правовой центр
Likvidus
Likvidus
Экспресс юрист
Экспресс юрист
Кейс
Кейс "Купить ООО"
Кейс Назад.ин.юа
Кейс Назад.ин.юа

Наши фишки

Креативность

Мы готовы предложить каждому клиенту возможность получить по-настоящему неповторимый выполненный заказ любой сложности с авторским и уникальным дизайном.

Индивидуальный подход

Мы стараемся четко понять, чего хочет заказчик. Посмотреть на готовый продукт его глазами и постараться воплотить их в жизнь как можно точнее!

Реализация любых задач

Мы не останавливаемся на достигнутом и каждый день приобретаем новые знания. Мы воплотим в жизнь любые ваши пожелания.

Сплоченная команда

Как известно, хорошая команда – это половина успеха. У нас каждый сотрудник придёт на помощь своему коллеге, и поэтому не возникает никаких разногласий, заказы выполняются быстро и качественно.

Связаться с нами

Оставте заявку и мы свяжемся с вами в течении 2-х часов.
И ответим на все интересующие Вас вопросы.

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В результате мы получаем

Сайт

Мы готовы предложить каждому клиенту возможность получить по-настоящему неповторимый веб-ресурс любой сложности с авторским дизайном. И создадим удобную систему управления вашим веб-ресурсом.
Реклама

От внешнего вида рекламы зависит очень многое. Вы можете быть абсолютно уверенными в том, что разработанная нами реклама будет выглядеть по-настоящему привлекательно и необычно.
Прибыль

От первых двух факторов непосредственно зависит и прибыль. Делая заказ именно у нас, вы можете быть уверенны, что наша работа принесет Вам немалую прибыль.

Charity Found Earthlydietitian

Company earthlydietitian

Род деятельности

Company

Charity Found Earthlydietitian

Описание сайта, род деятельности

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результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

150заходов

было сделано

  • Разработка дизайна на основе пожеланий клиента
  • Вёрстка дизайн-макетов
  • Подключение системы управления сайтом (CMS)
  • Наполнение сайта
  • Тестирование
  • Публикация на хостинге
Рекрутинговое агентство Globalstaff

Гуль Натали

Род деятельности

Директор

Рекрутинговое агентство Globalstaff

Описание сайта, род деятельности

Рекрутинговое агентство GlobalStaff занимается подбором и обучением персонала различного уровня подготовки и в любой сфере деятельности. Проводим оценку работы сотрудников. С нами вы получите гарантированный результат. Работаем по всей Украине.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

1100заходов

было сделано

  • Полноценная разработка сайта и адаптивной версии
  • Проработка семантического ядра
  • Сделали структуру услуг в соответствии с СЯ
  • Написание SEO оптимизированного контента
  • Создание посадочких страниц
  • Оптимизация метаданных
  • Оптимизация заголовков сайта
  • Внутренняя перелинковка проекта
  • Создали страницу «Блог» для внутреннего контент маркетинга
  • Активно ведется внешняя оптимизация и контекстное продвижение
Автоюрист - Эффективная помощь автоюриста по ДТП

Сорочан Виталий

Род деятельности

АДВОКАТ

Автоюрист - Эффективная помощь автоюриста по ДТП

Описание сайта, род деятельности

Цель проекта АвтоЮрист - генерирование знаний и опыта лучших адвокатов, юристов, экспертов и оценщиков, а также аварийных комиссаров, за плечами которых многолетний успешный опыт участия в делах, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, нарушением правил дорожного движения, взыскания убытков, в том числе страховых возмещений. Оказание профессиональной и доступной помощи в решении проблем, с которыми Вы столкнулись на дороге - наша миссия.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

1278заходов

было сделано

  • Разработка адаптивных дизайн-макетов сайта
  • Адаптивная верстка дизайн-макетов главной и внутренних страниц сайта и шаблона рассылки
  • Подключение системы управления сайтом (CMS) и программные доработки
  • Настройка и наполнение сайта информацией по присланным материалам
  • Размещение сайта на постоянном хостинге
  • SEO продвиежние проекта
Частный нотариус Каролина Меженская

Меженская Каролина

Род деятельности

Частный нотариус

Частный нотариус Каролина Меженская

Описание сайта, род деятельности

Нотариальная фирма, предоставляет весь спектр нотариальных услуг.

результат в цифрах

Было

500заходов

Стало

3338заходов

было сделано

  • Составили семантическое ядро на максимальное число запросов
  • Провели оптимизацию контента и мета-тегов под СЯ.
  • Сделали блок для новых услуг и акционных предложений.
  • Ведется активное ссылочное продвижение и контекстная реклама.
Частный нотариус Анна Грибова

Грибова Анна Евгеньевна

Род деятельности

Нотариус

Частный нотариус Анна Грибова

Описание сайта, род деятельности

Предлагая Клиентам нотариальные услуги, частный нотариус Грибова Анна Евгеньевна  дает гарантии их качества и законности. Каждый клиент может рассчитывать на:

  • Консультацию по предоставляемой услуге.
  • Комфортный офис.
  • Законность и качество.
  • Экономия времени и средств.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

324заходов

было сделано

  • Разработка макетов на основе пожеланий клиента
  • Верстка адаптивного дизайна
  • Подключение системы управления сайтом (CMS)
  • Программирование функциональных доработок
  • Наполнение сайта информацией
  • Размещение сайта на постоянном хостинге
  • Внешнее продвижение проекта в региональных тематических площадках
Общественная организация «Право и защита Васильковщины»

Бондарь Дарья Владимировна

Род деятельности

Руководитель общественной приемной

Общественная организация «Право и защита Васильковщины»

Описание сайта, род деятельности

Общественная организация «ПРАВО И ЗАЩИТА Васильковщина» действует с целью защиты и обеспечения прав, свобод, законных интересов членов организации (социальных, творческих, возрастных, экономических, национально-культурных).

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

146заходов

было сделано

  • Анализ рынка;
  • Разработка и создание прототипов для сайта;
  • Разработка и создание дизайна для сайта;
  • Проектирование раздела «Деятельность»;
  • Проектирование раздела «Организация»;
  • Проектирование раздела «Новости»;
  • Проектирование страниц «Партнеры», «Видео» и др.;
  • Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
  • Программирование;
  • Адаптация сайта под разные устройства;
  • Тестирование функционала, юзабилити.
  • Публикация на хостинге;
  • Контент-менеджмент сайта.
Furkan Defense

Анатолий

Род деятельности

Менеджер проекта

Furkan Defense

Описание сайта, род деятельности

  • Прямые контракты с госпредприятиями, которые являются производителями. 
  • Компания представляет по доверенности интересы оборонных предприятий.
  • Следовательно можем обеспечить наилучшие сроки, качество и предсказуемость.
  • Компания обеспечивает нужды министерств оборон, силовых ведомств.
  • Есть совместное производство с миноборонпромом Е .
  • Представлены физическими офисами по всем основным регионам мира. 
  • Самые сжатые сроки поставки, возможности работать по большим объемам.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

212заходов

было сделано

Разработка и создание прототипов для сайта;
Разработка и создание дизайна для сайта;
Проектирование разделов
Проектирование страниц связи и контакты
Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
Программирование;
Адаптация сайта под разные устройства;
Тестирование функционала, юзабилити.

СтройТендерКонсалт

Анна Баклан

Род деятельности

Руководитель Юридичего объединения

СтройТендерКонсалт

Описание сайта, род деятельности

Юридические услуги сопровождения в сфере недвижимости:
• Узаконивание самовольного строительства;
• Разрешение на строительство;
• Покупка компании со строительной лицензией;
• Разрешение на начало строительных работ;
• Проверка юридической «чистоты» объекта недвижимости;
• Госакт на земельный участок;
• Получение кадастрового плана;
• Оформление строительного паспорта;
• Изменение функционального назначения нежилых помещений.

 

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

600заходов

было сделано

  • Анализ рынка;
  • Подбор готового дизайна;
  • Адаптация макета к корпоративному цвету;
  • Верстка анимированных элементов и форм;
  • Программные доработки;
  • Адаптация сайта под разные устройства;
  • Тестирование функционала, юзабилити;
  • Ведеться SEO продвижение
Легал Солюшнз

Степаненко Максим

Род деятельности

Директор юридической компании «Легал Солюшнз»

Легал Солюшнз

Описание сайта, род деятельности

Юридическая компания «Легал Солюшнз» оказываем комплексные юридические услуги малому, среднему и крупному бизнесу на территории Украины.

результат в цифрах

Было

330заходов

Стало

2500заходов

было сделано

  • Доработали структуру сайта и заголовки (H1-H4) в соответствии с СЯ.
  • Оптимизировали текста и написали уникальные мета теги.
  • Провели перелинковку.
  • Дали начало внутренней оптимизации для постепенного выхода сайта в Топ 10 по ключевим запросам.
Likvidus

Туманов Владислав

Род деятельности

Руководитель отдела, старший юрист по делам банкротства

Likvidus

Описание сайта, род деятельности

«Ликвидус» - юридическая компания, ее деятельность направлена на проведении процедуры банкротства и ликвидации компаний

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

490заходов

было сделано

  • Собрали СЯ.
  • Провели оптимизацию текстов.
  • Написали уникальные мета-теги.
  • Ведется внешняя оптимизация и продвижение контекстной рекламой.
Кейс Назад.ин.юа

Титаренко Евгений

Род деятельности

Зам. Директора фирмы Назад.ин.юа

Кейс Назад.ин.юа

Описание сайта, род деятельности

Юридическая фирма Назад.ин.юа занимается вопросами любой сложности, связанные с переносом бизнеса из Крыма в Украину.

результат в цифрах

Было

70заходов

Стало

3200заходов

было сделано

  • Сбор и постоянное обновление СЯ.
  • Сделали оптимизация уникальных текстов под ключевые запросы.
  • Добавили страницу «Справка» для сбора трафика, которого можно конвертировать в клиентов.
  • Сделали меню справа от текстов для удобного перемещения между страницами.
  • Ведется продвижение путем естественных ссылок за счет полезного контента.
  • Так же используем контекстную рекламу.
Международная школа – студия ногтевой эстетики и подологии Виктории Старовойтовой

Виктория Старовойтова

Род деятельности

Мастер Эксперт и преподаватель авторских программ по маникюру, педикюру и моделированию ногтей.

Международная школа – студия ногтевой эстетики и подологии Виктории Старовойтовой

Описание сайта, род деятельности

Международная школа - студия ногтевой эстетики и подологии Виктории Старовойтовой - это профессионалы , которые успешно практикуют на рынке nail - индустрии с 2008 года не только в Украине но и за ее пределами. Сотни учеников и тысячи довольных клиентов.
Теоретические и практические знания которыми мы владеем не оставят вас равнодушными. Скорость и качество - наш конек. Наш девиз - делай все с любовью!

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

182заходов

было сделано

  • Анализ рынка;
  • Разработка и создание прототипов для сайта;
  • Разработка и создание дизайна для сайта;
  • Проектирование раздела «Услуги»;
  • Проектирование раздела «Каталог товаров»;
  • Проектирование «Карточки товара»;
  • Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
  • Программирование;
  • Адаптация сайта под разные устройства;
  • Тестирование функционала, юзабилити.
Маркетинговая стратегия мототакси в Стамбуле

Род деятельности

Маркетинговая стратегия мототакси в Стамбуле

Описание сайта, род деятельности

результат в цифрах

Было

60заходов

Стало

3800заходов

было сделано

Благотворительный фонд Пареа

Гордиюк Наталия Петровна

Род деятельности

Директор Міжнародного благодійного фонду «ПАРЕА»

Благотворительный фонд Пареа

Описание сайта, род деятельности

Разработка корпоративного сайта для компании «Parea». Главные цели реализации проекта и пожелания клиента: увеличение узнаваемости компании, привлечение новых клиентов, максимально задержать потенциальных клиентов на сайте. Реализованы разделы с максимально предоставляющие деятельность фонда, контактная информация с функцией «Обратной связи». Отдельно разработаны и внедрены иконки.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

72заходов

было сделано

  • Анализ рынка;
  • Разработка и создание прототипов для сайта;
  • Разработка и создание дизайна для сайта;
  • Проектирование раздела «Услуги»;
  • Проектирование раздела «Каталог товаров»;
  • Проектирование «Карточки товара»;
  • Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
  • Программирование;
  • Адаптация сайта под разные устройства;
  • Тестирование функционала, юзабилити.
Ukraine for all

Алексей

Род деятельности

Ukraine for all

Описание сайта, род деятельности

Ukraine for all – это масштабный инфраструктурный проект, который направлен на развитие бизнеса Украины в международной среде путем позитивного имиджа. 

Компания работает таки образом, чтобы иностранные граждане, узнавшие об Украине, питали только позитивное отношение и хотели сотрудничать с этой страной.
Проект включает те сферы, в которых Украина является более выгодной и интересной для представителей из других стран.
Направления: для инвесторов, бизнесменов, студентов, туристов, для тех, кто ищет свою половину, для всех желающих.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

600заходов

было сделано

Интернет-магазин Fairy Chest

Натали

Род деятельности

Директор

Интернет-магазин Fairy Chest

Описание сайта, род деятельности

Авторские украшения ручной работы

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

500заходов

было сделано

  • Анализ рынка;
  • Разработка и создание прототипов для сайта;
  • Разработка и создание дизайна для сайта;
  • Проектирование раздела «Каталог товаров»;
  • Проектирование «Карточки товара»;
  • Проектирование «Корзины»;
  • Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
  • Программирование;
  • Подключение системы оплаты;
  • Адаптация сайта под разные устройства;
  • Тестирование функционала, юзабилити.

Михаил

Род деятельности

Менеджер проекта 

"Zimmerstec" - Тепловые счетчики

Описание сайта, род деятельности

«ЗИММЕРСТЕК» - производит энергоэффективное оборудование для учета и регулирования тепловой энергии и воды Надежное решение для точного учета теплоэнергии.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

80заходов

было сделано

  • Разработка и создание прототипов для сайта;
  • Разработка и создание дизайна для сайта;
  • Разработали процесс обратной связь с клиентами;
  • Реализовали быструю навигацию по страницам;
  • Сделали сайт доступным на 3-х языках;
  • Обеспечить высокий уровень SEO оптимизации сайта;
  • Проводили экспертный копирайт для посадочных страниц;
  • Создать админ панель для управления сайтом заказчику и менеджеров;
  • Адаптировали сайт под разные устройства;
  • Проводили тестирование функционала, юзабилити.
Force Solutions

Максим

Род деятельности

Force Solutions

Описание сайта, род деятельности

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

38заходов

было сделано

  • Анализ рынка;
  • Разработка и создание прототипов для сайта;
  • Разработка и создание дизайна для сайта;
  • Проектирование разделов «Услуг»;
  • Проектирование «Страницы услуги»;
  • Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
  • Программирование;
  • Адаптация сайта под разные устройства;
  • Тестирование функционала, юзабилити.
Экспресс юрист

Сонько Алексей

Род деятельности

Партнер Экспресс юрист, Старший юрист

Экспресс юрист

Описание сайта, род деятельности

Юридическая фирма «Экспресс юрист» специализируется на широком спектре юридических услуг, в сфере регистрации, перерегистрации, ликвидации юридических и физических лиц предпринимателей

результат в цифрах

Было

50заходов

Стало

1120заходов

было сделано

  • Собрали семантическое ядро, оптимизировали под него заголовки и мета-теги
  • Сделали рерайт текстов под СЯ.
  • Сделали ссылки на сопутствующие услуги для удобства перемещения по сайту.
  • Внедрили блок акционные предложения.
Кейс - Ilove Dnipro

Довгань Елена

Род деятельности

Директор по развитию и связях с общественностью

Кейс - Ilove Dnipro

Описание сайта, род деятельности

Новостной сайт города Днепр, освещает деятельность общественной организации.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

425заходов

было сделано

  • Поставили видео с города Днепр в фон.
  • Сделали блок для сбора мейлов и настроили дальнейшую рассылку новостей.
  • Составляли СЯ и делали оптимизацию под каждую новость для максимальной релевантности.
  • Создали группы в соц. сетях. Vk Facebook G+
ООО Barrister. SEO продвижение услуги

Марина

Род деятельности

Менеджер

ООО Barrister. SEO продвижение услуги

Описание сайта, род деятельности

результат в цифрах

Было

13заходов

Стало

389заходов

было сделано

Dental clinic

Гришко Андрей

Род деятельности

Директор Dental Clinic, главный врач.

Dental clinic

Описание сайта, род деятельности

Dental Clinic – стоматологическая клиника. Зарекомендовала себя благодаря профессионализму и наивысшим стандартам качества, предоставляемых услуг.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

150заходов

было сделано

  • Придумали уникальный дизайн и структуру сайта.
  • Внедрили блок "регистратура онлайн".
  • Оптимизирован контент и добавлены уникальные мета-теги.
Кей Солюшнз - Бухгалтерской компания

Кулиш Ростислав

Род деятельности

Управляющий партнер Кей Солюшнз

Кей Солюшнз - Бухгалтерской компания

Описание сайта, род деятельности

Кей Солюшнз бухгалтерская фирма, специализирующаяся на бухгалтерских услугах и различном консалтинге для бизнеса

результат в цифрах

Было

10заходов

Стало

300заходов

было сделано

  • Придумали уникальный дизайн, цветовую гаму по законам юзабилити.
  • Собрали обширное семантическое ядро, которое включило более 400 запросов.
  • Сделали структуру услуг в соответствии с СЯ.
  • Дали ТЗ копирайтерам и рерайтерам на написание уникальных и полезных текстов.
  • Сделали мобильную версию сайта.
Агентство недвижимости Premium Estate

Мария Кравченко

Род деятельности

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ "PREMIUM ESTATE"

Агентство недвижимости Premium Estate

Описание сайта, род деятельности

Агентство  недвижимости «PREMIUM ESTATE» ориентирована для застройщиков-инвесторов, для клиентов и риелторов на территории Украины.

результат в цифрах

Было

0заходов

Стало

1460заходов

было сделано

  • Полноценная разработка сайта
  • Проработка пула запросов
  • Написание SEO оптимизированного контента
  • Оптимизация заголовков сайта
  • Оптимизация метаданных
  • SEO продвижение бренда (тематические площадки, региональный краудмаркетинг)
Global Creative Masters

GCM

Род деятельности

Global Creative Masters

Описание сайта, род деятельности

GCM - global creative masters - нетворк учителей, лидеров по специализациям в бьюти отрасли; международная система подтверждения квалификации и рейтингования мастеров; поиск и аккредитация учителей, наставников, тренеров; онлайн-университет, с лучшими наставниками бьюти отрасли.

Основная задача при разработке сайта — создать максимально удобный сайт в нетворк учителей в бьюти отрасли. Весь контент должен быть упакован в современный дизайн с анимированными элементами.

Для удобства пользователей была выбрана адаптивная, кроссбаузерная верстка для последних версий браузеров — Chrome, Firefox, Opera, IE, Safari. Высокие показатели скорости загрузки сайта по Google page speed.

 

результат в цифрах

Было

заходов

Стало

заходов

было сделано

  • Анализ рынка;
  • Разработка и создание прототипов для сайта;
  • Разработка и создание дизайна для сайта;
  • Разработка и создание дизайна личных кабинетов для Мастеров и Учеников;
  • Проектирование раздела "Мастер"
  • Проектирование раздела "Ученик"
  • Проектирование «Карточки урока»;
  • Верстка анимированных элементов и всплывающих форм;
  • Программирование;
  • Адаптация сайта под разные устройства;
  • Тестирование функционала, юзабилити.
  • Реализация быстрой навигации по страницам;
  • Обеспечить высокий уровень SEO оптимизации сайта;
  • Разработка админ панели для управления уроками.
Кейс Банкрут Правовой центр

Кравец Николай

Род деятельности

Партнер фирмы Банкрот

Кейс Банкрут Правовой центр

Описание сайта, род деятельности

Банкрут Правовой центр – юридическая фирма узкой специализации, занимающийся вопросами банкротства

результат в цифрах

Было

30заходов

Стало

440заходов

было сделано

  • Собрали СЯ по теме банкротство, нашли все НЧ запросы для привлечения максимального трафика.
  • Сделали оптимизация контента под СЯ.
  • Создали страницу «Блог» для внутреннего контент маркетинга.
  • Перераспределили вес всех страниц на главную.
  • Активно ведется внешняя оптимизация и контекстное продвижение.
CrystalTax

Степаненко Максим

Род деятельности

Директор CrystalTax

CrystalTax

Описание сайта, род деятельности

Юридическая компания «CrystalTax» помогает открыть офшор в любой зоне, которая будет максимально выгодной для клиента

результат в цифрах

Было

50заходов

Стало

400заходов

было сделано

  • Придумали уникальный дизайн и структуру сайта.
  • Внедрили блок сравнения офшоров.
  • Было составлено обширное семантическое ядро.
  • Оптимизирован контент и добавлены уникальные мета-теги.
  • Произведена перелинковка.
  • Проведена грамотная внешняя оптимизация что позволило выйти в Топы по основным поисковым запросам.
Кейс

Каминская Виктория

Род деятельности

Директор фирмы Купить ООО

Кейс "Купить ООО"

Описание сайта, род деятельности

Купить ООО - фирма узкой специализации, является одним из лидеров по продаже готовых компаний.

результат в цифрах

Было

13заходов

Стало

601заходов

было сделано

  • Расширили семантическое ядро сайта добавив несколько страниц.
  • Добавили страницу «Акции».
  • Сделали удобный слайдер на главной для просмотра актуальных предложений.
  • Сделали исходящие ссылки на сайты партнеров.
  • Подключили контекст продвижение.
Закон Львов

Ткачук Иван

Род деятельности

Директор, юрист.

Закон Львов

Описание сайта, род деятельности

Юридическая фирма «Юрист Львів» специализирующаяся на предоставление юридических услуг в западном регионе Украины.

результат в цифрах

Было

200заходов

Стало

1802заходов

было сделано

  • Собрали НС СЧ ВЧ запросы, разделили их на страницы и оптимизировали контент по них.
  • Написали продающие уникальные снипеты для каждой услуги.
  • Перенесли вес на главную страницу сайта.
  • Используем внешний контент маркетинг для выхода сайта в Топ.
  • Размещение ссылок на качественных тематических ресурсах.

Маркетинговая компания MMIX

На сегодняшний день продвижение бизнеса, рост заказов и продаж невозможны без присутствия компании в Сети. Развитие компании в онлайне обязательно предполагает использование целого комплекса инструментов, таких как SMM, SEO, контекстная реклама в поисковиках и на баннерах, аналитика, адаптация сайтов под мобильные устройства и так далее.

Разумеется, для этого должен быть собственно сайт. Если у вашей компании его все еще нет, вы можете заказать эту услугу у нас – вместе с набором работ по созданию и продвижению вашего интернет-магазина, ресурса для инфобизнеса либо продвижения разного плана услуг.

В набор услуг компании "Marketing Mix - Агентство интернет маркетинга" входят:

Помимо продвижения в Интернете мы предлагаем такие услуги, как анализ маркетинговой деятельности компании, маркетинговый аудит компании, размещение рекламы в печатных изданиях и на телевидении, и радио, продвижение с помощью ивентов, средств наружной рекламы.

Кроме того, предоставляем поддержку в проведении маркетинговых кампаний.

Маркетинговая кампанияэто комплекс мероприятий, которые проводятся с целью привлечь внимание целевой аудитории к товару, услуге или событию.

Выгоды от заказа услуг маркетинг-компании Marketing Mix

Комплексный Маркетинг Микс сделает ваш бренд более узнаваемым, повысит лояльность среди целевой аудитории.

Сотрудничая с нами, вы получите:

  • Узнаваемость вашей компании на рынке и уважение к ней клиентов
  • Увеличение продаж, рост количества заказов
  • Возможность анализировать действия целевой аудитории и находить новые пути к ее привлечению
  • Постоянную коммуникацию с клиентами
  • Позиционирование вашей компании как эксперта в определенной сфере деятельности

Почему стоит выбирать "Marketing Mix - маркетинговое агентство"

Наша маркетинговая компания "Маркетинг Микс" – это команда профессионалов, которая может предложить клиентам комплексные решения в сфере маркетинга: от создания сайта и стратегии до продвижения и поддержки вашего бизнеса.

Специалисты "Marketing Mix - Маркетинг агентство полного цикла" постоянно совершенствуют свои знания, поэтому мы в курсе всех тенденций в сфере маркетинга и можем предложить наиболее эффективные способы продвижения.

Если вы ищете маркетинговую компанию в Киеве или другом городе Украины (Днепр, Житомир, Николаев, Харьков) – обращайтесь к нам. Звоните по телефону или заполняйте форму обратной связи.

Мы выведем ваш бизнес на новый уровень и поможем увеличить ваши доходы:

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